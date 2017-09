Le Swac du Taaone est "sur les rails"

PAPEETE, le 13 septembre 2017 - Ce mercredi matin, le secrétaire d'Etat Sébastien Lecornu a visité les installations hydroélectriques. Cela a permis de faire le point sur l'avancée du territoire en matière d'énergies renouvelables et du projet du Swac.



"Le projet du SWAC est sur les rails" , affirme le Pays. Ce mercredi, les autorités locales étaient aux côtés de Sébastien Lecornu, secrétaire d'Etat, lors de sa visite des installations hydroélectriques dans la vallée de la Papenoo. Le ministre de l’Environnement et de l’Energie, Heremoana Maamaatuaiahutapu, a présenté les grandes lignes de la politique énergétique et du plan de transition énergétique du Pays pour atteindre 50% d’énergies renouvelables en 2020. Il a indiqué qu’il existait différentes solutions d’énergies renouvelables en fonction des archipels. Le projet du Swac, sea water air conditionning ou climatisation par eau de mer des profondeurs a naturellement refait surface.



En 2016, la facture de froid du Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) était de 430 millions de francs par an. La climatisation par eau froide des profondeurs permettra la substitution complète de la production de froid des groupes frigorifiques des entités MCO (Médecine Chirurgie Obstétrique – bâtiment principal du CHPF) et du Centre 15 (C15) cumulés.



Lors de cette présentation, le ministre a affirmé qu' "après plusieurs changements dans le montage du projet ", il était désormais bien enclenché. La Polynésie française investit 25 millions d'euros (2,98 milliards de francs) pour mener à bien cette nouvelle façon de climatiser. D'après les estimations, le Swac serait auto-remboursé en huit années. Suivant le calendrier, le maître d'œuvre devrait être sélectionné prochainement, les travaux commenceront en juillet 2018 pour une livraison prévue en mai 2020 "sous réserve des conditions de houle" .