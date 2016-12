Le Skipper Paul Meilhat accueilli en grande pompe à Papeete

Dans le trio de tête pendant tout le début de la course, il a dû renoncer à terminer du fait d'une grave avarie sur son voilier. Le vérin de quille cassé, entre la Nouvelle-Zélande et le Cap Horn, le navigateur et son équipe ont dû choisir de rejoindre la terre le plus rapidement possible. C'est le dixième skipper à devoir abandonner la course. " Forcément même si, quand on fait une course comme le Vendée Globe on se prépare à presque tout, c'est une grosse déception d'avoir cette avarie. J'ai eu beaucoup de temps pour y réfléchir et l'objectif c’était de sauver le bateau et moi et c'est ce qui est fait " indique le skipper Breton.