Le Service du développement rural réformé

PAPEETE, le 31 mai 2017 - Le 1er juin 2017, le service du développement rural, créé en 1994, laissera la place à une direction de l’agriculture et à une direction de la biosécurité.



La réforme du cadre institutionnel de l’agriculture s’inscrit dans la démarche de modernisation du service public et d’amélioration de la qualité de l’action publique que conduit le gouvernement.



La mise en œuvre de cette réforme va permettre une meilleure lisibilité des missions jusque-là exercées par le SDR, en distinguant clairement les missions de développement et les missions de biosécurité qui touchent aux risques qui pèsent sur la sécurité sanitaire des aliments, la santé des animaux ou des végétaux. Elle facilitera également le pilotage des projets et le management des équipes de travail dans les nouveaux services dont l’organisation interne est allégée.



Ainsi, les usagers pourront identifier facilement le guichet administratif correspondant à leur démarches, y être mieux accueillis, mieux écoutés, mieux informés et orientés. Une direction de l’agriculture, resserrée dans son périmètre d’organisation, améliorera encore les avantages offerts par le guichet unique SDR/CAPL/EPIC Vanille mis en place en 2014 à Pirae, en facilitant l’accès des agriculteurs aux interlocuteurs les plus proches de leurs préoccupations. Le service de proximité dans les archipels éloignés sera assuré par les subdivisions administrativres dans les mêmes conditions que celles assurées aujourd’hui par les secteurs agricoles.



Philippe Couraud et Hervé Bichet ont été nommés en conseil des ministres, le 24 mai dernier, respectivement directeur de l’agriculture et directeur de la biosécurité.