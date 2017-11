Le Sénat australien adopte la loi sur le mariage gay, étape clé de la légalisation

Sydney, Australie | AFP | mercredi 28/11/2017 - Le Sénat australien a adopté mercredi la loi sur le mariage gay, étape clé de la légalisation, malgré les protestations des conservateurs.

La loi devrait être approuvée sans difficultés par la Chambre basse du Parlement dans quelques semaines, une majorité de députés s'étant engagés à respecter "la volonté des Australiens", après une consultation publique sur le sujet.

Penny Wong, élue qui s'est fait la porte-voix de la cause, a salué un vote qui acte "l'acceptance de nos frères et soeurs LGBT" par la société.

La loi a été approuvée par 43 voix pour, 12 étant contre.

"Cette victoire est la culmination de plus de dix ans de travail des militants de l'égalité", s'est félicitée Anna Brown, fer de lance de cette campagne.

Le résultat du vote consultatif publié par les autorités deux semaines plus tôt (avec plus de 62% d'opinions favorables) avait suscité des scènes de liesse à travers le pays.

Le Premier ministre Malcolm Turnbull avait souhaité que la loi soit modifiée rapidement. Le chef du gouvernement, personnellement favorable au mariage gay, avait organisé cette consultation pour faire pression sur les parlementaires hostiles à la réforme, pour la plupart issus de son propre camp conservateur.

Le Sénat a rejeté les demandes de concessions des tenants de la ligne dure du camp conservateur qui voulaient autoriser les organisateurs privés de mariages à refuser des couples homosexuels.