Le Sea Princess bientôt en escale à Tahiti

PAPEETE, 22 mars 2017 - Le paquebot Sea Princess effectue une escale à Tahiti samedi 25 mars.



Le navire affrété sera à quai au port de Papeete de 8 heures à 20 heures avec 1950 passagers et 858 membres d’équipages à son bord. Ce navire habitué aux escales polynésiennes ne fera escale qu'à Tahiti.



Un accueil des passagers est programmé par Tahiti Tourisme, avec distribution de fleurs et diverses animations touristiques telles que chanson, danses et plusieurs démonstrations sous la pergola du Fare manihini de 8 heures à 16 heures.