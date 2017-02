Le RSMA et la gendarmerie signent une convention pour recruter dans les îles éloignées

Steven Tchoun Than est chef de la filière conducteur d'engins travaux publics au sein de la 2e compagnie de formation professionnelle du Régiment du Service militaire adapté (RSMA). Basé depuis plus de 14 ans à Montauban, il est originaire de Mahina. "Avec une bande de copains, on traînait le quartier. On a voulu découvrir de nouveaux horizons alors tous les cinq on s'est engagés dans l'armée de terre. Aujourd'hui, sur les cinq, trois sommes encore dans l'armée ." Raconte le caporal-chef en regardant les jeunes stagiaires qui travaillent devant lui. "Nous avons choisi l'armée de terre, parce que pour nous c'était eux les vrais guerriers, dans la société polynésienne c'est bien vu d'être un Aito, pour nous c'était logique."



Le caporal-chef Tchoun Than a été muté en Polynésie en juin 2016, depuis il forme les jeunes du RSMA, "Quand j'ai demandé ma mutation, je n'y croyais pas, j'ai eu beaucoup de chance. Pouvoir revenir après 14 ans loin, je suis le polynésien le plus heureux de Polynésie! " lâche-t-il en éclatant de rire.



"Le fait d'être Polynésien m'aide parce que comme je comprends le Tahitien, je comprends ce qu'ils disent, ils ne peuvent pas me la faire à l'envers. Puis j'étais comme eux, donc ils se projettent en moi et me posent beaucoup de questions sur la vie en métropole, comment ça se passe là-bas."



Le Capitaine Tanneguy Desprez de Gesincourt, Commandant d’unité de la 2e compagnie du RSMA ajoute, "c'est un bon exemple pour les jeunes de voir un chef de filière polynésien. Ils voient ce qu'ils pourraient devenir"



" Une chose est sûre c'est que quand ils sortent d'ici, ils ont les épaules larges et la tête haute, et c'est tout ce qui compte " conclut le caporal-chef Tchoun Than, en observant ses jeunes en gilet orange pelleter la terre.