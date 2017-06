Le Président Edouard Fritch s’entretient avec le Prince Albert II de Monaco

NEW YORK, 7 juin 2017 - En marge de la Conférence sur les Océans des Nations Unies, le président de la Polynésie française, Edouard Fritch, a rencontré, mardi, à New York, le Prince Albert II de Monaco. Après avoir évoqué le récent séjour de l'ex-président américain Barack Obama dans les îles de Polynésie française, le Prince a confirmé sa volonté de se rendre également en Polynésie en juillet 2018.



Robert Calcagno, proche collaborateur du Prince Albert et directeur du Musée océanographique de Monaco, s’est dit particulièrement intéressé par l’expérience reconnue de la Polynésie française en matière d’équilibre entre activités économiques maritimes et préservation de l’océan.



Il a félicité le président Fritch pour son leadership dans ce domaine, en Polynésie et dans la région Pacifique, et il a confirmé le souhait du Prince d’explorer les différentes voies pour soutenir les initiatives du Pays dans les domaines de la gestion durable de la mer et de la préservation de la biodiversité marine.