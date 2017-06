Le Premier ministre australien met en garde la Chine

Singapour, Singapour | AFP | vendredi 02/06/2017 - La Chine n'a rien à gagner à tenter de passer en force dans la région Asie-Pacifique, a mis en garde vendredi le Premier ministre australien Malcolm Turnbull, faisant allusion à la politique de Pékin en mer de Chine méridionale.



Dans le cas où ils seraient confrontés à "une Chine coercitive", ses voisins "chercheraient à faire contrepoids à la puissance de Pékin en renforçant les alliances et les partenariats entre eux et surtout avec les Etats-Unis", a ainsi dit M. Turnbull, qui s'exprimait à Singapour à l'occasion d'une conférence régionale sur la sécurité.



Le chef du gouvernement australien a à cet égard encouragé la Chine, qui, a-t-il souligné, va inévitablement jouer un plus grand rôle dans la région en raison de son poids économique croissant, à "respecter la souveraineté des autres (Etats) et ainsi bâtir un réservoir de confiance et de coopération avec ses voisins".



Les Chinois ont construit des infrastructures sur plusieurs îlots artificiels dans des zones contestées en mer de Chine méridionale, dont certaines pourraient être utilisées à des fins militaires, au grand dam des autres pays riverains.



Au nom de la défense de la "liberté de navigation", les Etats-Unis ont envoyé la semaine dernière un bâtiment de guerre croiser à proximité d'un de ces îlots revendiqués par Pékin, une action dénoncée par le gouvernement chinois.