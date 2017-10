Le Pôle Entreprises vous accueille dans ses nouveaux bureaux

PAPEETE, le 17 octobre 2017 - Durant plusieurs semaines, le Pôle Entreprises -dit PE- a fait l’objet d’une rénovation. Au-delà d’une nouvelle structure plus accueillante et moderne, le PE s’est surtout doté de nouveaux outils et d’une réorganisation profonde dans l’accompagnement de ses ressortissants.



Le nouvel espace d’accueil du Pôle et ses nouveaux outils



L’aménagement de l’Espace Accueil a été pensé pour redonner une place centrale à l’Accueil en améliorant l’expérience client dès son arrivée et en automatisant l’orientation des « clients » grâce à la mise à disposition d’une borne tactile et de téléviseurs permettant de diffuser une information ciblée et mise à jour régulièrement. Comme auparavant, le PE met à disposition gratuitement un accès Wi-Fi.



La mutation de nos entreprises dans l’ère du digital ne nous échappe pas, c’est pourquoi l’orientation client est devenu essentielle pour le PE. En effet, l’installation de borne d’accueil tactile permettra de remplacer la gestion des papiers volants mais également de décharger les agents d’accueil –au nombre de 3- dans leur mission d’orientation et de les redéployer sur d’autres tâches à forte valeur ajoutée : 1ères infos, traitement administratifs des dossiers de formalités, etc. En outre, la digitalisation de l’accueil facilitera la gestion des statistiques et fera ressortir des données plus fiables sur le nombre de visiteurs, les secteurs d’activités, etc.





Une restructuration des services nécessaire



L’objectif est de mettre en place une organisation dynamique en plaçant la relation client au centre des préoccupations en vue d’un suivi et d’une proximité accrus, tout en accompagnant les agents du Pôle Entreprises vers une polyvalence et une montée en compétence.



En moyenne, le PE reçoit 100 personnes par jour pour les différents services que sont :



La cellule Internationale : Composée de 2 conseillers Import/Export, la cellule informe, conseille et met en place des actions pour aider les chefs d’entreprise à se lancer à la conquête de nouveaux marchés avec notamment l’appui des réseaux Business France et Entreprise Europe Network (EEN).



La CAC : La Cellule Animations Commerciales a été créée pour dynamiser l’activité commerciale par la mise en place d’opérations collectives, d'événements grand public et d'actions de promotion. En moyenne, cette cellule mène une à deux actions par mois.



La cellule QHSE : La cellule Qualité Hygiène Sécurité Environnement composée de 2 conseillers accompagne, de façon individuelle ou sous forme d’opérations collectives, les entreprises à la mise en place de bonnes pratiques environnementales, sécuritaires voire sociétales. Elle participe à la promotion des démarches « qualité » d’entreprises à travers les labels créés et/ou portés par la CCISM (Label Gaz, Clef Verte, Visite Volontaire d’Hygiène, etc).



La cellule juridique : Notre juriste conseille et oriente ses ressortissants lors de la phase de création d’entreprise et durant la vie de l’entreprise. Ce service est gratuit et ouvert à tous les patentés.



La grande nouveauté du PE a été de décloisonner 3 services en relation directe avec sa clientèle en instaurant une polyvalence et en créant le poste de « Conseiller Entreprises ». Chaque conseiller peut prendre en main un client de A à Z et aura une vision globale de l’entreprise qu’il suivra.



Un nouveau service - le CDFE, Centre de Développement et Formalités des Entreprises - a ainsi vu le jour. Il met à disposition pour tout porteur de projet un accompagnement à toutes les étapes de la vie de son entreprise. De l’idée à la concrétisation du projet, les conseillers Entreprises accueillent tous les entrepreneurs et s’adaptent à leurs besoins, car chaque projet est considéré comme unique.



Un premier entretien va permettre de faire le point sur la situation, l’envie entrepreneuriale, les objectifs et les compétences afin de proposer un parcours d'accompagnement sur-mesure en fonction de la situation.



Le projet d’automatisation et d’informatisation des échanges avec les partenaires



Étant positionné en tant que guichet unique des entreprises, le Pôle Entreprises travaille actuellement sur un projet d'automatisation et d'informatisation des échanges avec l'ISPF, la CPS, la DICP et le RCS. Il permettra de sécuriser les transmissions d'informations et raccourcir les délais d'attente au niveau des formalités.



Environ 500 formalités -immatriculations et radiations- se font par mois au Pôle Entreprises et saisies manuellement. Demain, ce flux sera traité automatique au Pôle Entreprises et pour les partenaires une seule fois, au lieu de 6. Ceci impactera également la délivrance des précieux sésames de la création d’entreprise - numéros Tahiti et RCS- qui se faisait en 4 semaines et se fera idéalement en 3 jours. On réduit ainsi le délai pour permettre à nos clients d’entreprendre au bout de quelques jours au lieu de quelques semaines.



Une communication centrée sur la relation client



Afin d’humaniser nos missions, une campagne de communication a été conçue spécialement pour cette réouverture en mettant l’action sur trois valeurs que nous mettons en place au Pôle Entreprises et à la CCISM en général :



Accompagner, dynamiser et promouvoir l’initiative économique en Polynésie française

Anticiper les métiers et les compétences pour relever les défis de demain

Contribuer au rayonnement des entreprises polynésiennes sur les marchés d’aujourd’hui et de demain





Aujourd’hui, le Pôle Entreprises se positionne clairement dans l’accompagnement de la création d’une activité économique et dans le développement des entreprises. Il recherche constamment l’amélioration de la qualité des produits et services des entreprises, quelle que soit leur taille.



Le PE va même plus loin car il a désormais pour service l’incubateur PRISM qui accompagne les projets de création d’entreprise en soutenant l’innovation en Polynésie. Pour rappel, l’accès à l’incubateur permet un accompagnement d’un an dans nos locaux et à distance. Le prochain appel à projets pour intégrer la deuxième promotion débutera du 1er au 30 novembre.



Toujours dans l’optique d’améliorer la qualité des services des entreprises, le Ministère en charge du Numérique et la CCISM lancent le Passeport Digital. Un parcours de 5 journées de formation et de coaching pour aider les TPE et PME à réussir leur transition digitale et à mettre le cap sur la croissance connectée.



Lancé et financé à 80% par le Ministère en charge du Numérique et la CCISM, le Passeport Digital s'adresse aux chefs d’entreprise non- salariés ressortissants de la CCISM qui exercent une activité commerciale en Polynésie française. Le tarif par personne est de 25 000 Fcfp TTC pour toute la durée de la formation. Une conférence se fera le 26 octobre prochain, à 17h, à l’amphithéâtre pour exposer ce Passeport Digital aux chefs d’entreprise non salariés, partenaires et médias.