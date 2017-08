"Le Pays va combler le déficit du régime de solidarité", annonce Bouissou

PAPEETE, 2 août 2017 - Une dotation exceptionnelle est prévue dans par le prochain collectif budgétaire pour "couvrir" le déficit cumulé du Régime de solidarité de Polynésie française. Des moyens supplémentaires sont également prévus les aides à l’emploi et le soutien aux entreprises.



Les représentants polynésiens sont convoqués à partir du 17 août prochain pour une session extraordinaire des travaux de l’assemblée de la Polynésie française. Un projet de modification du budget général du Pays est notamment au nombre des dossiers inscrits à l’ordre du jour. Le porte-parole du gouvernement a annoncé mercredi la transmission de ce projet de collectif budgétaire à l’assemblée. " L’élément majeur réside dans le fait que le Pays va combler le déficit de notre régime de solidarité ", a souligné Jean-Christophe Bouissou, mercredi, interrogé à l’issue du point presse du Conseil des ministres. " Tous les gouvernements qui nous ont précédé l’ont constaté comme déficitaire, depuis des années ", a-t-il aussi taclé en mettant en avant l’esprit de l’exécutif Fritch.



Le gouvernement prévoit de profiter de " la meilleure santé financière et budgétaire du Pays " pour inscrire en faveur du Régime de solidarité de la Polynésie française (RSPF), via le Fonds pour l’emploi et la lutte contre la pauvreté (Felp), une imputation supplémentaire de 1,6 milliard Fcfp destinée à " couvrir " une partie du déficit du régime de solidarité polynésien. Le déficit cumulé du RSPF était de 2,1 milliards Fcfp au 31 décembre 2016.



Les moyens de couverture de ces contributions supplémentaires proviennent notamment de l’excédent de fonctionnement de l’exercice 2016, à hauteur de 5,384 milliards Fcfp. Le projet de collectif s’équilibre en section de fonctionnement à 12,297 milliards Fcfp et en section d’investissement à 4,667 milliards Fcfp.

Dans la poursuite de l'action gouvernementale en faveur du développement renforcé de l'économie polynésienne, le gouvernement présente ce projet de collectif budgétaire comme propre à " accélérer davantage la reprise économique en renforçant les moyens de soutien aux entreprises, au développement des ressources propres, à l’accession à la propriété et à l’amélioration de l’habitat et à la création d'emploi ".



" Nous avons ajouté à cela 450 millions de francs pour financer une augmentation des aides à l’emploi ", a également commenté le porte-parole du gouvernement. " On pense évidemment aux CAE (Contrats d'accès à l'emploi, NDLR) et autres mesures d’aide de notre gouvernement, en plus des soutiens apportés dans le domaine économique ".



Le projet de collectif budgétaire apporte dans le détail des modifications à quatre comptes spéciaux. Il permet d’augmenter de 108 millions Fcfp le budget du fonds de péréquation des prix des hydrocarbures (FPPH) l'ajustant ainsi au niveau de ses dépenses et recettes prévisionnelles. Le budget du compte spécial Fonds pour l’emploi et la lutte contre la pauvreté (FELP) est abondé de 2,065 milliards Fcfp pour prendre en charge le versement complémentaire de 1,6 milliard Fcfp du budget général au Régime de solidarité dans le cadre de l'apurement progressif du déficit du régime et à hauteur de 450 millions Fcfp pour les mesures d'aides à l'emploi. Une correction technique permet la prise en charge d'un dégrèvement de 54 millions Fcfp sur le budget du fonds de l’investissement et de garantie de la dette (FIGD).

Enfin, 550 millions Fcfp sont prélevés sur le budget du fonds de régulation des prix des hydrocarbures (FRPH) qui présente un résultat excédentaire, pour un redéploiement de crédits aux mesures de soutien à la création d'emploi.