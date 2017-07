Le Paul Gauguin rénové pour 840 millions de francs

Le Paul Gauguin en chiffres

- Mis en service en 1998, arrivé en Polynésie en 1999, racheté par le groupe Beachcomber en 2009

- Le carénage a coûté 8 millions de dollars (840 millions Fcfp)

- Le navire accueille 12 000 passagers par an, qui dépensent 180 millions de francs en excursions sur les îles

- Le navire génère un chiffre d'affaires de 4,6 milliards de francs par an

- Tous les ans le navire achète localement pour 250 millions de francs de consommables et 300 millions de francs de fioul

- Ces touristes et l'équipage représentent 13 000 billets d'avion ATN achetés par an et 7000 nuitées dans les hôtels locaux

- 10% de ses passagers sont des "repeaters", c'est leur deuxième croisière sur le navire

- 89% de taux de remplissage

- Pour la première fois en 2018, cinq escales sont prévues à la Presqu'Île

- 268 membres d'équipage de 21 nationalités

- 7 gauguins et gauguines, les encadrants polynésiens du bateau, et plusieurs salariés polynésiens parmi l'équipage et les prestataires