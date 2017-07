Le Paul Gauguin fera un voyage à Fidji en 2019

PAPEETE, le 4 juillet 2017. La compagnie de croisière Paul Gauguin Cruises à annoncer qu'elle retournerait à Fidji en 2019 et proposerait un itinéraires depuis Tahiti.





La compagnie Paul Gauguin a annoncé ce mardi que le navire Paul Gauguin effectuera deux voyages à Fidji en 2019.



Le premier voyage partira le 7 septembre 2019. Il durera 13 nuits. Les croisiéristes iront ensuite à Moorea, Taha'a et Bora Bora avant de prendre la direction de Aitutaki (Îles Cook), puis de Vava'u (Tonga); Savusavu, Suva, Beqa Island et Lautoka (Fidji). L'itinéraire inverse de 12 nuits partira le 21 septembre 2019 et s'arrêtera dans les mêmes ports, à l'exception de l'île de Beqa.



Le Gauguin proposera aussi en 2019 ses croisières habituelles : Tahiti et les îles de la société en 7 nuits; Îles de la Société et Tuamotu en dix nuits ; les Îles Cook et les Îles de la Société en 11 nuits et les Marquises, les Tuamotu et les îles de la Société en 14 nuits. L'itinéraire pour les îles de la Société et les Tahiti Iti prévu en 2018 sera également reconduit en 2019.