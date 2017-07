Le Nobel chinois Liu Xiaobo est mort, Pékin en accusation

Shenyang, Chine | AFP | jeudi 13/07/2017 - Le dissident Liu Xiaobo, le premier prix Nobel de la paix chinois, est mort jeudi d'un cancer sans que le régime communiste le laisse finir ses jours en liberté à l'étranger, ce qui a valu à Pékin une pluie de critiques.

Le comité Nobel de la paix a aussitôt accusé la Chine de porter "une lourde responsabilité" dans la mort "prématurée" de l'opposant en le privant de soins médicaux adaptés.

Liu Xiaobo est le premier prix Nobel de la paix à mourir privé de liberté depuis le pacifiste allemand Carl von Ossietzky qui, alors détenu par les nazis, s'est éteint en 1938 dans un hôpital.

La chancelière allemande Angela Merkel a salué en Liu Xiaobo "un courageux combattant" des droits civiques, tandis que le Haut-Commissaire aux droits de l'homme de l'ONU l'a qualifié de "vraie incarnation" des valeurs démocratiques et que le chef de la diplomatie américaine Rex Tillerson a relevé qu'il avait "consacré sa vie à l'amélioration de l'humanité".

Agé de 61 ans, ce symbole de la lutte pour la démocratie dans le pays le plus peuplé du monde avait été admis à l'Hôpital universitaire N°1 de Shenyang (nord-est de la Chine) après plus de huit années passées en détention. Son décès a été annoncé jeudi par le bureau des affaires juridiques de cette ville.

Ancienne figure de proue du mouvement démocratique de Tiananmen en 1989, bête noire du régime communiste, l'écrivain et professeur de littérature avait bénéficié d'une mise en liberté conditionnelle après le diagnostic en mai d'un cancer du foie en phase terminale.

- Pas libre -

Le dissident avait fait savoir qu'il souhaitait suivre un traitement à l'étranger, un appel relayé par la communauté internationale mais rejeté par la Chine qui y voyait une ingérence dans ses affaires intérieures.

"Nous trouvons profondément perturbant que Liu Xiaobo n'ait pas été transféré dans un établissement où il aurait pu recevoir un traitement médical adéquat avant que sa maladie n'entre en phase terminale", a dit la présidente du comité Nobel de la paix, Berit Reiss-Andersen.

Ye Du, un dissident proche de la famille de Liu Xiaobo, avait expliqué à l'AFP que Pékin voulait détenir l'opposant politique "jusqu'à la mort". Hors de Chine, il "aurait pu s'exprimer politiquement en tant que lauréat du prix Nobel, ce qui aurait eu un impact négatif sur le parti et sur le pays", avait-il noté.

Liu Xiaobo avait été arrêté en décembre 2008 puis condamné un an plus tard pour subversion à 11 ans de prison. Le régime lui reprochait d'avoir corédigé un manifeste, la Charte 08, prônant des élections libres.

De sa cellule, l'opposant avait appris qu'il avait obtenu le prix Nobel de la paix en 2010. Au cours de la cérémonie de remise de ce prix à Oslo, il avait été représenté par une chaise vide.

"Aucune force ne peut arrêter la quête de l'homme pour la liberté", écrivait-il alors dans un texte lu en son nom.

- 'Pékin a perdu' -

Lui Xiaobo "n'a cessé depuis plus de trente ans de défendre avec courage les droits fondamentaux et notamment la liberté d'expression", a souligné le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian.

"Aujourd'hui nous pleurons la perte d'un géant des droits de l'homme. Liu Xiaobo était un homme d'une intelligence acérée, pétri de principes, d'esprit et avant tout d'humanité", a réagi Salil Shetty, secrétaire général d'Amnesty International.

"Il est clair aujourd'hui que le gouvernement chinois a perdu. Les idées et les rêves de Liu lui survivront, se diffuseront et se concrétiseront", a estimé son avocat aux Etats-Unis, Jared Genser.

Depuis l'arrivée au pouvoir du président Xi Jinping fin 2012, la répression politique s'est encore accrue : après s'être attaqué aux défenseurs des droits de l'homme, Pékin s'en est pris à leurs avocats, les interpellant par dizaines.

Le nom du prix Nobel est tabou dans la presse officielle, hormis dans les médias de langue anglaise qui le qualifient de "criminel condamné". Liu Xiaobo reste généralement inconnu du grand public dans son pays.