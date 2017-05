Le Japon envoie des avions de chasse près d'îles disputées avec la Chine

Tokyo, Japon | AFP | vendredi 19/05/2017 - Le Japon a annoncé vendredi avoir envoyé des avions de chasse près d'un archipel disputé avec la Chine et couvert par l'alliance militaire entre Tokyo et les Etats-Unis, après le décollage d'un drone dans cette zone depuis un navire chinois.



Tokyo contrôle ces îles de mer de Chine orientale sous le nom de "Senkaku" et Pékin en revendique la souveraineté sous l'appellation d'îles "Diaoyu".

Les relations bilatérales entre les deux puissances asiatiques s'étaient nettement dégradées en 2012 lorsque l'Etat japonais avait "nationalisé" certaines de ces îles. Le nouveau président américain Donald Trump a affiché ostensiblement son soutien au Japon sur ce différend territorial.

Le porte-parole du gouvernement japonais, Yoshihide Suga, a précisé au cours d'un point de presse que l'incident s'était produit jeudi et que le Japon avait "protesté fermement". Il a accusé la Chine d'"exacerber unilatéralement" les tensions.

Le Japon a fait décoller d'urgence quatre appareils dont deux chasseurs F-15 et un système de détection et de commandement aéroporté (AWACS) en direction des eaux entourant ces îlots inhabités. Les navires garde-côtes des deux pays patrouillent régulièrement dans la région connue pour ses importantes réserves de poissons et de potentielles ressources en énergie.

L'incident s'est produit alors que les gardes-côtes japonais ont signalé la présence de quatre bateaux chinois dans les eaux territoriales japonaises jeudi. "C'est la première fois que nous voyons ce qui semble être un drone piloté depuis des navires chinois", a par ailleurs déclaré M. Suga. "Il s'agit d'une nouvelle forme d'action de la part de la Chine".

La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Hua Chunying a démenti vendredi toute provocation.

"Les garde-côtes chinois n'ont pas lancé ni piloté le drone. Celui-ci a été utilisé par un média pour réaliser des photos aériennes", a-t-elle assuré lors d'un point de presse régulier.

"Ce n'était pas une action militaire, comme certains médias l'ont laissé entendre", a poursuivi Mme Hua, sans préciser quel était le média en question.

Tokyo a fait décoller ses avions militaires 1.168 fois sur l'année budgétaire achevée fin mars, un record, et 73% de ces missions étaient destinées à contrer des appareils chinois ou soupçonnés de venir de Chine.