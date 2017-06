Le Heiva i Tahiti à l'honneur des archives

Le but était de faire un numéro historique pour revenir aux sources du heiva. Après, dans les années 1960 nous retrouvons les sources et les descriptions dans les médias, les nouvelles et la Dépêche par la suite.

C'est un numéro exceptionnel par la richesse qui se trouve à l'intérieur. C'est l'histoire du Heiva, et du Tiurai avant le heiva, et du heiva avant le tiurai. On remonte avant la fin des années 1800 et on met en évidence les fêtes de la République et leur transposition en Polynésie française. Au-delà du folklore, dans lequel parfois certains souhaitent nous enfermer, on s'aperçoit que c'est une richesse culturelle et historique absolument phénoménale et à travers l'évolution du heiva on perçoit l'évolution de la culture et de la société polynésiennes

"Avec mon passé, c'est un numéro un peu spécial pour moi "a indiqué le ministre de la Culture en rappelant son passé de danseur. "Nous avons voulu faire ce travail de recherche sur le Heiva i Tahiti parce que c'est aujourd'hui LA manifestation la plus ancienne du Pays et on a voulu mettre un petit coup de projecteur sur le Heiva i Tahiti à partir de documents qui existent dans nos archives