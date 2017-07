Le "Heiva i Rurutu" a démarré

RURUTU, le 05/07/2017 - Les festivités dureront jusqu'au 16 juillet. L'ouverture s'est faite vendredi dernier, en présence des officiels de la commune, mais aussi de l’État, représenté par la Cheffe de la subdivision administrative des Australes, Marie Baville.



Madame Marie BAVILLE, Cheffe de la subdivision administrative des Iles Australes, s’est rendue ce vendredi à Rurutu, à l’invitation de Monsieur Frédéric Riveta, Maire de la commune, afin d’assister à la cérémonie d'ouverture des festivités du Heiva i Rurutu 2017, sur la place " Ariioe " à Moerai.



Cet événement est organisé, pour les diverses activités culturelles et par l'association des forains, par l'association Manureva i te Rai Matuatini,

Le Heiva i Rurutu se déroulera du 30 juin au 16 juillet 2017.



La Tavana hau de l’État, les élus, la population et les touristes présents ont assisté au défilé des associations sportives, équestres, artisanales, des agents communaux, du corps enseignant des écoles maternelles et élémentaires et des groupes de danse des trois villages de Rurutu.



Le Heiva est l’occasion pour les habitants de faire vivre leurs traditions culturelles tout en les partageant avec les visiteurs qui ont fait le déplacement.



La cérémonie s’est poursuivie par la levée des couleurs, un concours de chars fleuris et par la visite des baraques foraines.



Elle s'est achevée par un cocktail convivial au cours duquel les invités ont pu apprécier les produits locaux.