Le Heiva i Bora Bora démarre ce vendredi soir

BORA BORA, le 22/06/2017 - Activités sportives, baraques foraines, chants ou encore danses, les festivités à Bora Bora démarrent ce vendredi soir jusqu'au 30 juillet. Si plusieurs associations s'affronteront dans les différentes disciplines sportives, en chants et danses, on dénombre six groupes. La commune a apporté une contribution financière de l'ordre de 23 millions de francs qui seront départagés sur les meilleures équipes.



Organisées par le " Tomite Heiva Rau no Bora Bora ", ces festivités démarrent ce vendredi soir jusqu'au 30 juillet. Renouvelé dernièrement, le comité est présidé aujourd'hui par Rémi Reva.



Pour leur Heiva 2017, le comité organisateur n'a pas dormi sur ses lauriers, puisqu'on " compte plus de 70 bénévoles, 19 baraques foraines (restaurants, snacks, loteries, jeux…) construites intégralement en "local" : niau, purau, ‘ofe…, 24 activités sportives ", souligne un communiqué.



En catégorie chants et danses, on compte l'arrivée d'une nouvelle troupe, les " Tamarii Hitia ". Elle affrontera donc les " Tamarii Faanui, Tamarii Nunue, Tamarii Tiipoto, Tamarii Amanahune, Tamarii Anau ".



Côté sport, la pêche lagunaire sera la petite nouveauté de ce Heiva i Bora Bora.



Enfin, la municipalité a également apporté sa pierre à l'édifice, en donnant une subvention à hauteur de 23 millions de francs au " Tomite Heiva Rau no Bora Bora ". Une somme qui sera départagée " dans son intégralité aux six groupes de chants et danses, ainsi qu'aux participants des 24 activités sportives ", indique le comité organisateur.