Le Guadeloupéen Eustase Janky à la tête de l'Université des Antilles

Le Guadeloupéen Eustase Janky, Professeur de médecine, a été élu, mercredi, à la mi-journée, président de l’Université des Antilles (UA), cette université scindée en deux pôles, martiniquais et guadeloupéen.

Cette nomination, pour un mandat de 5 ans non renouvelable, intervient après la démission de la Martiniquaise Corinne Mencé-Caster en septembre 2016.

M. Janky a été élu par 17 voix sur 30 au terme de 3 tours de scrutin, devant deux autres candidats. Compte tenu du principe d’alternance, historiquement retenu dans le fonctionnement de l’Université, les trois candidats étaient tous guadeloupéens.

Le nouveau président de l’UA a confié à l'AFP qu’il allait très vite organiser "la mise en place des instances de l’université, la prochaine élection des vice-présidents de pôles" (NDLR : le pôle Martinique et le pôle Guadeloupe) pour "qu’ils puissent travailler".

"Le chantier prioritaire c’est mettre l’université en ordre de marche car nous n’avons pas eu de président pendant quelques mois", a-t-il insisté.

"Il faut être serein, éviter les conflits, privilégier l’émulation, ne pas se regarder en chiens de faïence", a-t-il encore déclaré, référence implicite à la précédente présidence, pendant laquelle l'UAG (université des Antilles et de la Guyane) a fait place à l'UA, suite à la séparation du pôle Guyanais.

Après cette scission, de très vives polémiques avaient éclaté entre les deux pôles restants sur la gouvernance de l’UA, les Guadeloupéens dénonçant alors la gestion de la direction martiniquaise de l’université. La polémique s’étant même invitée entre députés et sénateurs.

Finalement, une élection des vice-présidents par chaque pôle régional a été actée par le Parlement en juin 2015.

L'université a également été entachée par un scandale de détournement de fonds européens, dénoncé par Corinne Mencé-Caster.

Actuellement Chef du Pôle Parent-Enfant au CHU de Pointe-à-Pitre, M. Janky a précisé être "totalement libéré" de ses responsabilités à l’hôpital afin d’assurer son nouveau poste.





