Le Finistère en vigilance orange pour fortes vagues de jeudi soir à vendredi matin

Rennes, France | AFP | jeudi 02/02/2017 - Météo France a placé le Finistère en vigilance orange de jeudi soir 19H00 à vendredi matin 11H00 en raison d'un phénomène annoncé de fortes vagues et de risques de "submersion".



"Une dépression atlantique actuellement au large du golfe de Gascogne circule vers l'Irlande; elle est associée à des vents forts de secteur Sud puis Sud-Ouest soufflant sur la Bretagne" jeudi, indique Météo France dans un communiqué.



"Ces vents sont à l'origine des très fortes vagues en provenance du sud-ouest atteignant le littoral ouest et sud de la Bretagne dès jeudi soir".



"Les très fortes vagues ainsi générées risqueront d'engendrer, surtout au moment de la pleine mer, des submersions sur les parties basses ou vulnérables des départements concernés. Littoral ouest et sud du Finistère", indique Météo France.



"Dans une moindre mesure, vigilance +vagues-submersion+ jaune pour le littoral du Morbihan et de la Loire Atlantique à partir de jeudi à 18h00 jusqu'à vendredi à 6h au moins", ajoute Météo France.



La marée haute est prévue en soirée avec des coëfficients moyens.