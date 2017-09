Le Figaro se renforce dans le voyage en achetant la startup Marco Vasco

Paris, France | AFP | lundi 18/09/2017 - Le groupe Le Figaro va se renforcer dans le secteur du tourisme de prestige en achetant la startup de voyages sur mesure en ligne Marco Vasco, a annoncé la direction du groupe de médias lundi.



Le Figaro avait déjà acheté le tour-opérateur haut de gamme Maisons du voyage en 2016. "C'est le mariage de ces deux maisons que réalise Le Figaro", a déclaré à l'AFP Marc Feuillée, le directeur général du groupe Le Figaro.



"Avec cette combinaison, nous devenons un acteur significatif du voyage sur mesure haut-de-gamme, à hauteur de 20% du marché", a souligné Marc Feuillée. "Cette opération nous renforce dans le secteur du voyage, qu'on a choisi comme un des piliers de notre diversification".



Le Figaro est "le premier média sur internet en France et potentiellement un relais de croissance énorme pour nous, et c'est aussi un média qui correspond à nos clients", a déclaré à l'AFP Geoffroy de Becdelièvre, PDG de Marco Vasco. Le montant de la transaction n'a pas été précisé.



Lancée sous le nom de Planetveo.com en 2008, Marco Vasco a connu une croissance particulièrement rapide: le chiffre d'affaires est passé de 12 millions d'euros en 2010 à près de 60 millions en 2013.



Au sein du groupe Le Figaro, le voyage devrait générer 120 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2017, si l'on ajoute à Marco Vasco l'activité de Maisons du voyage (50 millions d'euros, +20% en 2017) et les séjours organisés sous la marque Le Figaro (5 millions d'euros), selon sa direction.