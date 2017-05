Le FN raille un recasage d'"anciennes gloires" ayant fait la preuve de leur incompétence

Paris, France | AFP | mercredi 17/05/2017 - Le Front national a critiqué mercredi le nouveau gouvernement, y voyant un "recasage d'anciennes gloires" avec des personnalités comme Bruno Le Maire, François Bayrou ou Jean-Yves Le Drian qui ont "déjà largement fait la preuve de leur incompétence".



"En recasant de nombreuses anciennes gloires de la vie politique, issues des vieilles droite et gauche, le gouvernement Macron confirme que le système UMPS est aux manettes", écrit le FN dans un communiqué.



"En voyant revenir aux affaires des personnalités qui ont déjà largement fait la preuve de leur totale incompétence comme M. Bayrou, M. Le Maire ou M. Le Drian, ou des apparatchiks comme Mme de Sarnez ou M. Castaner, on constate que le renouvellement ou la prime à la compétence qui avaient pourtant été promis ne se font pas", critique encore le FN.



Le parti de Marine Le Pen estime qu'au vu de ce gouvernement avec des ministres issus des rangs LR, ce parti ne pourra "prétendre à être une force d'opposition au pouvoir en place".



Le FN s'inquiète aussi de la nomination de Sylvie Goulard comme ministre de la Défense, qu'elle juge "très préoccupante, quand on sait que c'est une ultra européiste convaincue". "Cela fait peser la menace d'une mise sous tutelle européenne de notre Défense nationale", estime le parti.



