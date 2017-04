Le FN au second tour: "Jour de honte", SOS Racisme appelle à un rassemblement

Paris, France | AFP | dimanche 23/04/2017 - La qualification de Marine Le Pen pour le second tour de la présidentielle d'après les premières estimations marque "un jour de honte pour la France", selon le président de SOS Racisme Dominique Sopo, qui appelle à un rassemblement lundi à Paris.

M. Sopo a jugé "dramatique" que la candidate du Front national soit au deuxième tour", quinze ans après son père.

Le score que lui attribuent les estimations des instituts de sondages publiées à 20H00, entre 21,6 et 23%, derrière Emmanuel Macron (entre 23% et 24%),sont néanmoins inférieurs aux prévisions d'il y a quelques semaines, signe selon lui que "lorsqu'il y a mobilisation contre le FN, ça produit des effets", a-t-il déclaré à l'AFP.

L'association appelle à un rassemblement à Paris lundi à 18H00 Place de la République, regrettant dans un communiqué "à quel point la démocratie est malade pour en arriver à ce que le corps électoral ait choisi comme finaliste la candidate d’un parti raciste, antisémite, opposé aux valeurs de la démocratie et adepte des replis identitaires les plus haineux".