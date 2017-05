Le Dom Juan de Molière monte sur scène avec des clowns

PAPEETE, le 10 mai 2017 - Proposer une version burlesque et décalée du Dom Juan de Molière, telle est, en résumé, la nouvelle offre de la Compagnie Caméléon. Sur scène, Dom Juan avec des clowns, "ces "‘gesticulateurs’ géniaux", ces "grands enfants désarmants d'humanité". Dans les tribunes, les spectateurs se délectent, interpelés par les acteurs qui ne manquent pas une occasion de tisser des liens avec leur public.



La compagnie Caméléon a invité la compagnie Miranda et son spectacle Dom Juan et les clowns sur la scène du Petit théâtre de la Maison de la culture. Ils sont sept à assurer les représentations. Six clowns gravitent autour de Dom Juan, ce libertin qui vit dans le plaisir et la jouissance du présent, qui s’oppose aux contraintes et aux règles sociales, morales et religieuses, ignorant l’autre.



Les clowns qui interprètent tour à tout Sganarelle, Done Elvire, Mathurine et le pauvre, Charlotte et le Spectre, Don Louis et Don Carlos, Pierrot et Don Alonse mettent en lumière le personnage principal et ses travers, simplement mais férocement.



À en croire la compagnie Miranda, les clowns sont des "’ gesticulateurs’ géniaux ", des " grands enfants désarmants d'humanit é". Ils " mettent des accents d’émotion sur le texte ". Ce sont eux qui traversent sans peine le 4ème mur pour interagir avec le public.



Au théâtre, le 4ème mur consiste en un mur invisible qui sépare la scène du public et qui, la plupart du temps, reste opaque. Avec la compagnie Miranda, il est à peine plus épais qu’une feuille de papier. Tout est prétexte à une improvisation mesurée. " On est à l’affût du moindre bruit, éternuement, rire, téléphone portable…" disent les clowns. Ce qui n’est pas pour déplaire aux spectateurs car les représentations sont toutes uniques.



Le texte de Dom Juan et les clowns est d’origine, en dehors d’un certain nombre de coupes. Des thèmes, chers à Molière (la médecine par exemple), ont été supprimés. Ils ne trouvaient pas d’échos. Ont été retiré aussi les passages pour lesquels le spectateur du XXIème siècle n’a pas les clés de compréhension et/ou plus contexte pour les saisir. " À l’époque de Molière qu’un aristocrate demande à un bourgeois de venir s’assoir à côté de lui c’était toute une affaire, aujourd’hui il n’y a plus rien de remarquable ", précise Thierry Surace, alias Dom Juan. C’est la mise en scène qui donne du corps à l’œuvre écrite au XVIIème siècle.



La mise en scène est signée Mario Gonzalez et Irina Brook. Ou, pour être plus précis, la pièce est de Mario Gonzalez suivi d’Irina Brook, chacun ayant apporté sa touche successivement.



Mario Gonzalez est un metteur en scène qui est resté plus de huit ans au Théâtre du soleil d’Ariane Mouchkine. Il est entré en contact avec la compagnie Miranda en 2014 avec cette offre : monter Dom Juan. Réponse étonnée des acteurs se rappelle Thierry Surace. " Oui, mais cela sera un Dom Juan avec des clowns ."



L’acteur poursuit : " Mario Gonzalez a su nous expliquer, et nous convaincre. " La compagnie a monté la pièce. On a fait une lecture et puis, les membres intéressés se sont présentés. Les acteurs retenus sont allés à la rencontre de leur clown puis le spectacle est partie sur les routes. Séduisant au passage public et critiques.



À l’issue d’une représentation Irina Brook actrice et metteuse en scène franco-britannique de théâtre et d’opéra s’est présentée avec l’envie de remonter le spectacle à sa manière. " Et elle est allée jusqu’au bout. Elle a tenu parole. Nous avons retravaillé la pièce avec elle ", rapporte Thierry Surace. C’est cette version qui est proposée au Petit théâtre de la Maison de la culture. À découvrir dès le 12 mai.