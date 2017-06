Le Congrès continue tout au long de l’année : Club-Ideo poursuit la formation.

- une mission de veille pour éclairer sur les tendances, évolutions et disruptions en cours, afin que les organisations publiques comme privées puissent, avec leurs équipes, s'y préparer au mieux pour relever les défis qui les attendent ;



- un rôle d'éclaireur pour comprendre comment relier entre eux des domaines ou des métiers qui semblent séparés, et qui dès aujourd'hui doivent travailler ensemble.



- et enfin un rôle de catalyste du changement, pour agir et inciter à l'action, au sein d'un réseau dédié.