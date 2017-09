Le Colonel Frédéric Boudier, un nouveau patron pour la gendarmerie

Le général de division a fixé deux axes de travail au colonel Frédéric Boudier."On peut considérer qu'ici en Polynésie le niveau de la délinquance est à peu près équivalent de celui de la métropole. Au regard des chiffres ça peut paraître vrai. Il n'en reste pas moins qu'il y a des spécificités pour lesquelles la gendarmerie doit s'engager avec détermination, efficacité et c'est une raison pour laquelle je te fixe deux axes d'efforts : le premier est celui du renforcement de la coopération et des partenariats, avec les partenaires de la sécurité Police, douanes, sociétés de sécurité privée. Mais également ici, comme c'est le cas dans de nombreuses outre-mer, un renforcement de notre coopération avec nos camarades des forces armées. Oui, il faut insister sur le renforcement avec la Police nationale également. Dans le cadre de coopération opérationnelle renforcée, dans les agglomérations, oui il faut créer ici une cellule anticambriolage commune entre la police et la gendarmerie." Le deuxième axe d'effort du nouveau commandant est la sécurité des gendarmes "les niveaux de violences outre-mer bien supérieurs à ceux de la métropole. Il y a trois fois plus de gendarmes blessés rapportés à la population outre-mer qu'il y en a sur le territoire métropolitain."