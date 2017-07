Le CTS lance une collecte de sang à Mahina

PAPEETE, le 24 juillet 2017 - Le centre de transfusion sanguine lance un appel à la générosité des Polynésiens. Les stocks de sang du territoire sont en flux tendus. Ainsi le CTS organise une collecte de sang à l'école Amatahiapo de la pointe Vénus à côté de l'ancienne mairie de Mahina entre 08h et 11h.



Le CTS a besoin de la générosité des Polynésiens. Les équipes du CTS se déplacent régulièrement pour des collectes publiques. Si les besoins en sang sont constants, il arrive fréquemment que les stocks de O et A soient plus bas que les autres. Pour répondre à ces baisses de stock le CTS lance des appels à la population ou des campagnes publiques comme celle qui se déroulera mardi à Mahina.



Le don du sang est indispensable dans le traitement de certaines maladies, mais pas seulement, il permet aussi de sauver des vies. La démarche dure environ une heure et elle est vitale. Le don du sang, c'est un acte d'amour, ce sont des vies sauvées.



La transfusion est une cause territoriale, une cause polynésienne. Aujourd'hui la Polynésie est indépendante dans sa transfusion, c'est rare pour certains pays ultramarins. Ce qui n'est pas le cas pour les DOM-TOM qui sont encore liés à la métropole. En cas de défaillance ou en cas de stress sur les stocks, la Polynésie ne peut compter que sur sa population.