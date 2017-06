Le CSA frappe TPMP au portefeuille en la privant de pub

Paris, France | AFP | mercredi 07/06/2017 - Première sanction contre Cyril Hanouna : le CSA a privé de publicité pour trois semaines Touche pas à mon poste, son émission phare sur la chaîne C8, pour deux séquences diffusées fin 2016 et qui avaient suscité des plaintes, l'une pour atteinte au respect de la personne humaine et l'autre pour sexisme.



Cette décision "s'applique aux émissions en direct comme à leurs rediffusions pour une durée totale de trois semaines au cours du mois de juin" et s'applique pendant l'émission, ainsi que 15 minutes avant et 15 minutes après sa diffusion, précise le régulateur dans un communiqué publié mercredi.



C'est la première fois que le CSA applique ce type de sanction. La procédure a été particulièrement rapide, les dirigeants de la chaîne ayant été auditionnés mercredi matin.



Selon une source proche du dossier, la mesure coûterait à la chaîne entre 1,5 million et 2 millions d'euros. C8 peut faire appel auprès du Conseil d'Etat.



Contactée par l'AFP, la chaîne n'était pas joignable pour réagir.



Au CSA, on espère avec cette mesure casser la spirale du buzz qui permet de vendre des écrans publicitaires aux annonceurs. Le CSA espère aussi faire prendre conscience à l'animateur, qui collectionne les avertissements, qu'il doit en tenir compte.



Ces deux premières sanctions concernent deux séquences diffusées en novembre et décembre 2016.



- 40.000 plaintes -

La première, diffusée le 3 novembre, montre des images tournées en caméra cachée du chroniqueur Matthieu Delormeau victime d'un simulacre organisé par l'animateur-producteur de l'émission.



Le chroniqueur, "présenté comme témoin d'une agression mortelle commise par l'animateur, est sommé de s'accuser du crime et apparaît n'être informé de la manipulation que le lendemain, ce qui l'a placé dans une situation de détresse et de vulnérabilité manifeste pendant toute la durée de l'émission", estime le CSA.



"En diffusant cette séquence la société C8 a gravement méconnu son obligation de faire preuve de retenue dans la diffusion d'images susceptibles d'humilier les personnes", indique le régulateur. Le CSA précise que la séquence vaut à l'émission une semaine de suspension de publicité.



La deuxième séquence a été diffusée le 7 décembre. On y voit Cyril Hanouna proposer à l'une des chroniqueuses de TPMP, Capucine Anav, de fermer les yeux et de poser ses mains sur lui, pour deviner quelle partie du corps elle touche, jusqu'à ce qu'elle pose ses mains sur son sexe.



"Le CSA a considéré que cette scène méconnaissait les dispositions de la loi du 30 septembre 1986 qui lui donnent la responsabilité de lutter contre les stéréotypes, les préjugés sexistes, les images dégradantes et les violences faites aux femmes, en particulier dans les émissions ayant un impact important sur le jeune public", indique le CSA. Le régulateur précise que la sanction vaut à TPMP deux semaines supplémentaires de privation de publicité.



Une procédure de sanction est toujours en cours pour un canular jugé homophobe diffusé en mai, qui a déclenché une avalanche de réactions et pour laquelle l'animateur habitué des polémiques s'est excusé. Pour cette séquence, le CSA a enregistré un nombre de plaintes de téléspectateurs record (près de 40.000 mercredi).



Dans cette dernière affaire, la société de production de Cyril Hanouna H2O, a déposé deux plaintes contre X pour "dénonciation calomnieuse" et "diffusion de fausses nouvelles" et une plainte en diffamation contre le président de l'association Le Refuge, selon son avocat.



Boudée par des annonceurs massivement interpellés sur Twitter, TPMP a suspendu pour quelques jours fin mai la diffusion des publicités, ce qui lui a valu un manque à gagner d'environ un million d'euros, selon Le Figaro. Depuis début juin, quelques spots sont de nouveau diffusés.



Poule aux oeufs d'or de C8, l'émission, qui terminera sa saison le 23 juin, réalise régulièrement des records d'audience, notamment auprès des jeunes téléspectateurs. Mardi soir, TPMP a attiré 1,5 million de téléspectateurs, soit 6,2% de part d'audience, faisant de C8 la 5e chaîne la plus regardée et la première pour la TNT.



