Le COL accompagne les clubs de Va’a qualifiés

Mise en place de la Fan Zone et animation

Gagner les courses de Va’a

A cet effet, ces travaux ont vocation à garantir le confort des 700 athlètes et 30.000 visiteurs attendus sur le site officiel de compétition (Aorai Tini Hau), priorité du COL.Pour autant, ces travaux n’auront pas d’effet sur la ferveur populaire à donner à l’événement. 2 actions fortes sont en cours de réalisation :Dans le présent article, nous évoquerons les moyens dégagés par le COL pour accompagner nos clubs de Va’a qualifiés à l’issue des sélectives de la FTV dans le but de gagner les courses.Les victoires attendues sur le plan (sans négliger nos adversaires) et la diffusion en direct TV des courses de Va’a sont certainement le meilleur boost pour doper la ferveur populaire.