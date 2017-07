Le CESC imagine la Polynésie dans 40 ans

"Nous traitons pratiquement tous les dossiers importants. Quand on parle de la PSG nous avions publié de nombreux articles dessus. En parlant du nucléaire, il y a 12 ans le CESC sortait déjà un dossier… On aimerait que tous nos dossiers et avis soient suivis d'effets, mais nous n'avons pas non plus l'ambition de dire que nos rapports sont les meilleurs. Mais nous essayons de toujours dire notre opinion, et ça a souvent compté. Par exemple sur tout ce qui est extraction, le gouvernement a largement utilisé les travaux du CESC."

"J'aimerais bien que notre rôle soit plus important, on voit bien à chaque élection que des gens ne se déplacent plus, pour diverses raisons. On voit que notre système politique, notre démocratie même, a atteint des limites. J'ai pour ambition de dire qu'ici c'est le lieu parfait pour avoir une tribune large, transversale et sans étiquette, où on peut aborder les sujets de fond qui doivent nous permettre de nous projeter plus loin que le temps politique."

"Nous souhaitons une Polynésie qui est capable de se réformer et d'imaginer un développement dans lequel tout le monde est inclus, où il y vraiment l'Homme en son cœur"

"Une société basée sur nos vraies valeurs, familiales. (…) J'aimerais bien que notamment les étudiants viennent assister aux conférences, comme toutes les personnes qui s'impliquent dans la vie collective, les associations… L'idée est que l'on doit se poser les bonnes questions. Nous n'avons pas prétention en une journée d'apporter les réponses, mais au moins d'ouvrir les débats."