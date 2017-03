Le CESC étudie la feuille de route numérique du Pays

"On ne peut qu'être favorable au Schéma directeur, c'est juste une feuille de route pour les 25 à 30 prochaines années, ensuite viendront d'autres documents pour préciser les aspects techniques et financiers."

"Le CESC note qu'il est regrettable que certaines de nos observations faites en 2007 n'aient pas été prises en compte, notamment lors de la pose du câble Honotua. Ça nous aurait fait économiser pas mal d'argent aujourd'hui et internet auraient pu être beaucoup moins cher. Honotua serait passé par les Marquises et par Rangiroa pour 2,5 milliards de plus. Et aujourd'hui ça nous aurait évité les sept milliards qui sont engagés pour construire le câble domestique ! Et nous aimerions que le câble qui devait aller du Chili à la Chine soit pris en compte dans ce schéma directeur, puisqu'il nous aurait coûté très peu d'argent et aurait été très important pour le développement"

"La transition numérique de la Polynésie est certes amorcée (…), mais se trouve bridée par le coût jugé souvent excessif des services de télécommunications. On notera cependant la forte appétence et des attentes de plus en plus directement exprimées par les citoyens. Beaucoup reste à faire même si le territoire affiche de réelles avancées."

"mettre en place les conditions d'une séparation entre les fonctions d'opérateur et de régulateur du secteur."

"Moi je crois moins dans la capacité des textes que la capacité des hommes. Je viens d'être nommé ministre du Numérique et j'ai une approche qui est de favoriser la concurrence dans le pays. Et je suis, en tant que ministre du Numérique, le régulateur du secteur en charge de la direction de l'économie numérique, la DGEN. Je pense que la concurrence doit jouer en faveur des usagers pour faire baisser les prix."