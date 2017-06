Le 3ème tournoi de pétanque Tahiti Infos se tiendra les 29 et 30 juillet à Papara

PAPARA, le 19/06/2017 - Ce grand rendez-vous sportif est très attendu par les adeptes de pétanque. Les inscriptions seront ouvertes à compter du 23 juin, et la Fédération polynésienne attend près de 300 triplettes hommes et au moins une centaine de doublettes chez les femmes. Parmi les équipes étrangères, on retrouvera la Nouvelle-Calédonie. Le montant total de la dotation financière est d’un peu plus d’un million de francs.



Le 3ème trophée FPP / Tahiti Infos se tiendra les 29 et 30 juillet au boulodrome de Papara. La fédération polynésienne de pétanque attend au moins 300 équipes en triplettes et une centaine en doublette femmes.



Une compétition qui est ouverte à tous, licenciés ou non licenciés.



Les inscriptions seront ouvertes à compter du 23 juin jusqu'au 26 juillet. Pour celles et ceux qui seraient intéressés, vous pourrez contacter Vaea Peckett 87384862 après 17 heures (côte Est), Peniamina Tefaafana 87767117 (côte Ouest), et Hélène Tufariua 87266736 et Suzanne Aumeran 87700407 pour les joueurs de Papeete.



Cette compétition est également ouverte aux équipes étrangères. D'ailleurs, la Nouvelle-Calédonie présentera une équipe, " les néo-zélandais pourrait aussi être de la partie ", assure Georges Tokoragi, secrétaire général de la fédération.



Le montant total de la dotation financière est d’un peu plus d’un million de francs, dont 100 000 francs qui seront dispatchés sur les meilleures équipes des îles (homme et femme).



Aujourd'hui, la fédération tient à rassurer les joueurs suite aux différentes polémiques. " Nous avons reçu un document de France qui atteste que nous sommes les seuls habilités à emmener les joueurs en France ", explique Rémy Auméran, président de la fédération.



" La compétition qui a été organisée l'an dernier à Faa'a nous a un peu pénalisés, de l'ordre d'une centaine d'équipes, parce qu'ils (leurs adversaires NDLR) ont continué à divulguer de fausses informations à notre encontre. C'est nous qui avons la délégation de service pour organiser ce tournoi ", assure Rémy Auméran.



L'an dernier, la fédération enregistrait près de 200 équipes en triplettes hommes et presque une centaine en doublette femmes.



La fédération compte actuellement 1 200 licenciés répartis dans 40 clubs, sur la Polynésie Française.