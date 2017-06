Le 29 Juin, La Polynésie fête l'autonomie à Papeete

La place Vaiete, les jardins de Paofai et l'esplanade basse de To'ata seront animée jusqu'à 21h30 par des activités musicales.



Place Vaiete, le groupe Arearea jouera avec les 2B Brothers, les World Music avec Da Road Side Boyz joueront quant à eux sur le Dock de Tahiti Nui dans le Parc Paofai.



Place de l'autonomie se dérouleront des tournois de Beach soccer et de Bubble Foot et des ateliers de Chorégraphie. Le livre de la jungle sera projeté de 18h à 20h00 avant la parade de "Vaiana et ses amis" de 20h à 21h. Sur l'esplanade basse de To'ata Dj On faya fera danser les spectateurs.



"Depuis 1984 notre Pays se construit et maîtrise son destin, relève ses propres défis et affronte les épreuves aux côtés de la France. Notre hymne, notre drapeau, notre assemblée représentative et notre gouvernement matérialisent ce statut particulier au sein de la République", indique le communiqué de la Présidence.