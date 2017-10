Le 17 ème salon du livre de Tahiti approche

PAPEETE, le 20 octobre 2017 - Du jeudi 16 au dimanche 19 novembre, le 17 ème salon du livre de Tahiti se tiendra à la Maison de la Culture. Le public pourra profiter de nombreuses rencontres et animations.



Cette année, la 17 ème édition du salon du livre de Tahiti "Lire en Polynésie" sera organisée par l'Association des Editeurs de Tahiti et des îles (AETI) et la Maison de la culture. Comme nous l'avions expliqué dans un article de Tahiti Infos publié le 12 septembre dernier, le salon se fera sur le thème du [VƐʁ]: " Un thème phonétique simple mais aux nombreux sens, homonymes, synonymes, antonymes… c'est le vers des poètes, le verre de l'amitié, le ver de la terre, le vair des haut-dignitaire du Moyen Âge ou le vert de la nature. Les sujets d'ouvertures et de débat, d'échanges et d'animations originales sont sans fin."