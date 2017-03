Le 14ème salon de l'habitat ouvrira ses portes jeudi à l'ancien hôpital Mamao

PAPEETE, le 11/03/2017 - La société DB Tahiti travaille d'arrache-pied pour que tout soit prêt avant jeudi. L'aménagement du site de l'ancien hôpital avance bien pour accueillir, non seulement plus de 80 exposants durant trois jours, mais aussi le public. Cette 14ème édition promet plusieurs nouveautés avec différentes décorations. Il ouvrira ses portes de jeudi à dimanche, de 9 heures à 18 heures.



L'inauguration officielle de cette 14ème édition se fera jeudi 16 mars à 11 heures, en compagnie des officiels du Pays et de la commune.



Première nouveauté pour ce salon de l'habitat, le lieu qui accueillera cet événement. Cette année, la société DB Tahiti a choisi de le mettre en place sur le site de l'ancien hôpital Mamao. Et pour être fin prêt avant le jour J, l'équipe s'organise pour aménager au mieux les différents stands.



Pour cette 14ème édition, plus de 80 exposants seront présents. Tous les professionnels de l'habitat investiront les lieux durant trois jours, jusqu'à dimanche.



Décorations, équipements de maison, éclairage ou encore aménagement, tout sera représenté.



Le salon de l'habitat ouvrira de 9 heures à 18 heures.