Lancement du premier réseau polynésien de biomimétisme

"Ces outils nous permettent d'avoir une démarche d'innovation un peu plus systématique, et surtout d'ouvrir ces innovations à d'autres secteurs que ceux pour lesquelles on les a pensés à la base" explique François Briant, qui insiste sur l'impact très vaste de découvertes faites en s'inspirant de la nature, comme la forme aérodynamique d'un oiseau qui a permi de développer la forme de nouveaux trains à haute vitesse. Il espère d'ailleurs qu'un jour la Polynésie participera aussi à cet effort d'innovation : "J'espère aussi pouvoir inciter des entreprises à trouver leurs propres solutions en s'inspirant de la nature polynésienne par biomimétisme. Nous avons aussi établi un lien avec les clubs de plongées, pour qu'ils amènent des chercheurs dans le lagon afin de leur ouvrir de nouvelles sources d'inspiration et d'innovation. C'est ce que font les américains, saufs qu'ils vont dans la nature, pas dans l'océan. Mais ici, c'est bien mieux de le faire dans le lagon et l'océan !"



LE BIOMIMÉTISME POUR SAUVER, OU S'INSPIRER, DU CORAIL



Par exemple le Criobe de Moorea a été parmi les premiers à tester les outils du réseau polynésien de biomimétisme. Deux chercheurs spécialistes dans la protection du corail ont ainsi découvert deux nouvelles technologies inspirées de la nature qui permettraient d'améliorer le processus de bouturage du corail : une colle inspirée de la moule qui est très efficace sous l'eau (et non toxique), ainsi que du fil très solide, inspiré de la soie d'araignée, pour attacher leurs boutures et leurs nurseries à la place du fil de pêche non biodégradable qu'ils utilisent actuellement.



Mais ils ont aussi découvert lors de leurs recherches de nombreuses innovations venues de la recherche sur le corail. Des ingénieurs ont ainsi développé des techniques pour mieux absorber la lumière et ainsi améliorer les panneaux solaires, des bio-ciments respectueux de l'environnement et produits sans émettre de gaz à effet de serre, des immeubles inspirés des structures coralliennes pour optimiser l'évacuation de la chaleur…



La conférence nous a aussi appris qu'une entreprise locale, en partenariat avec un gros groupe industriel et Tahiti Fa'ahotu, développait un système d'anti-fouling lui-aussi inspiré du corail. Ces petits animaux produisent en effet une substance naturelle (bio-polymère) qui les protège des algues, qui devrait pouvoir être utilisée pour protéger nos structures immergées efficacement…





Contacter le réseau biomimétisme

briant.françois@gmail.com

info@tahitifaahotu.pf