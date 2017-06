Lancement du Concours de l'exportateur 2017

"Le but est surtout de recruter de nouveaux exportateurs"

"Il est important de promouvoir et faire émerger de nouveaux acteurs, au-delà des acteurs classiques. Et pour les aider, la Sofidep peut prêter jusqu'à 5 millions de francs pour lancer les projets à l'export. Il y a un vrai vivier d'entrepreneurs à soutenir et je pense que nous aurons très certainement de beaux projets qui se présenteront au concours."

PAPEETE, le 8 juin 2017 -Après le succès du Concours du nouvel exportateur organisé en 2014, la Chambre de commerce, de l'industrie et des métiers (CCISM) renouvelle l'initiative avec son Concours de l'exportateur 2017. Les entreprises qui ont une petite activité internationale ou qui envisagent de se lancer à l'export ont deux mois pour envoyer leur dossier, avec une chance de remporter des billets d'avions, du fret gratuit et des financements.assure Clet Wong, le premier vice-président de la CCISM. "Il faut élargir nos produits exportés au-delà du poisson, de la vanille et de la perle. Par exemple il y a une entreprise qui exporte des va'a jusqu'en Europe, ou un exportateur de rames à Raiatea. J'imagine bien également que des produits à forte valeur ajoutée comme les arômes de fleurs pourront s'exporter, nous sommes ouverts à tous les projets."Une analyse rejointe par Nikolaz Fourreau, président du conseil d'administration de la Sofidep :Pour que les lauréats aient toutes les chances de leur côté, les prix sont conçus pour englober toutes les nécessités de l'export : des conseils juridiques et techniques sur les normes et règles à respecter pour chaque marché, près de deux tonnes de fret gratuit offert par ATN Cargo, un site internet pour la communication, du financement… Avec une condition : tous les lots devront être utilisés dans l'année.En parallèle de cette initiative, la CCISM a pris contact avec la CCI de Paris pour lui demander l'aide de ses experts juridiques. Si un accord est conclu, ces juristes viendront l'année prochaine à Tahiti pour aider la chambre à créer un vrai label Made in Tahiti, accolé au label Made in France, afin de garantir la qualité des produits exportés. Il faut déposer sa candidature avant le 11 aout. Le dossier se récupère au pôle entreprise de la CCISM, sur [ccism.pf ou sur la page Facebook "Concours de l'exportateur 2017". Les critères qui seront retenus par le jury seront la qualité du dossier, la viabilité du projet et les démarches faites pour identifier les barrières réglementaires ou phytosanitaires à l'exportation de ses produits.]i