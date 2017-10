Lancement des Assises de l'Outre-mer en Polynésie

dès après l’élection, je mettrai en place des assises, qui, territoire par territoire, définiront la politique à mettre en place d’urgence sur les douze mois qui suivront

PAPEETE, 16 octobre 2017 - La première réunion du Comité local d’orientation des Assises des Outre-mer s'est tenue lundi. Cette étape inaugure six mois de consultations citoyennes.Promesse de campagne d'Emmanuel Macron, les Assises des Outre-mer ont officiellement été lancées au niveau national, le 4 octobre dernier, par la ministre des Outre-mer, Annick Girardin. Des comités locaux sont installés depuis dans tous les territoires français d'outre-mer afin d'en établir les spécificités et permettre l’élaboration de réponses concrètes inhérentes à chaque collectivité. En concertation avec les acteurs locaux, il s’agit de définir les politiques à mettre en place pour répondre aux urgences.C'est dans ce contexte que s'est tenue, lundi au Haut-commissariat, la première réunion du Comité local de la Polynésie française, en présence du représentant de l'Etat, René Bidal et du président Fritch.Courant mai 2018, la synthèse des travaux de tous les comités locaux des Assises des Outre-mer donnera lieu, au niveau national au "Livre bleu Outre-mer". Ce document présentera la feuille de route de l’action de l’Etat dans les territoires ultramarins sur des thématiques du quotidien : jeunesse, emploi, santé, sécurité, environnement, continuité territoriale, culture, etc.Des consultations citoyennes seront organisées localement. Un site Internet public www.assisesdesoutremer.fr est créé et propose notamment un sondage numérique. Les contributions seront reçues d’octobre à mars 2018. Un concours d’innovation est lancé le 18 octobre, pour permettre l'émergence d'un projet de proximité qui bénéficiera de l’aide publique. Enfin, des réunions publiques se tiendront à Tahiti et dans les îles entre fin octobre et mi-décembre pour recueillir les attentes de proximité.En parallèle de ces consultations citoyennes des ateliers techniques seront mis sur pieds pour réunir les forces vives de Polynésie française autour de thèmes précis, qui correspondent aux principaux enjeux du territoire de Polynésie française.L’organisation des Assises des outre-mer était une promesse de campagne du candidat Macron : "", avait promis l’actuel président de la République française, alors en campagne le 8 avril 2017 en meeting avec les associations ultramarines de l’Hexagone.Pour la Polynésie française, le "Livre bleu Outre-mer" sera l'opportunité d'intégrer, dans le cadre d'un projet national, les 60 mesures négociées avec l'Etat dans le cadre de l'accord de l'Elysée, signé en mars dernier avec le précédent chef de l'Etat. "", a confirmé le président Edouard Fritch, lundi.