Lancement de la nouvelle carte Socredo

PAPEETE, le 17 novembre 2017- Le Président Edouard Fritch, a participé, jeudi soir, dans un hôtel de Punaauia, aux côtés du directeur général de la banque Socredo, Matahi Brothers, et du président du conseil d’administration de China UnionPayInternational, Ge Huayong, au lancement de la nouvelle carte de retrait et de paiement de l’établissement bancaire.



En effet, la banque Socredo a souhaité proposer, à sa clientèle, une nouvelle carte privative de retrait et de paiement, à utilisation locale et internationale dans 162 pays. Ainsi, une convention de partenariat a été signée, en septembre 2016, à Shanghai, avec UnionPay International Co Ltd, consistant à substituer de façon progressive les cartes Socredo privatives actuelles par une carte co-brandée avec China UnionPay.



Ces cartes de type « on line » impliquent, lors d’une transaction, une demande d’autorisation systématique qui sera validée en fonction de ce qui est disponible sur le compte. Deux déclinations de ce moyen de paiement sont proposés : la carte privative Socredo Classic et la carte privative Socredo Gold. Le remplacement de 47 000 cartes adossées aux comptes à vue, actuellement en circulation, est par ailleurs prévu, sur une durée de trois ans.



Ce partenariat avec China UnionPay International, leader des cartes bancaires sur le marché chinois, vient en outre soutenir l’ouverture au marché touristique chinois de la Polynésie française.



Le Président a salué les moyens mis en œuvre par le groupe Socredo pour pérenniser ses relations avec China UnionPay International Co Ltd, et ce depuis plusieurs années. Il a également souligné l’intérêt de la destination à s’ouvrir au réseau mondial de UnionPay, avec les conséquences positives attendues en matière de fréquentation touristique et de développement de l’économie polynésienne.