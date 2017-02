La web série participative Al Dorsey dépasse les 2 millions de "vues"

PAPEETE, le 15 février 2017 - Pour faire connaître l'univers du détective des tropiques, une web série participative a été lancée en octobre dernier. Elle met en scène des personnalités comme Michel Drucker, Pascal Obispo ou Qiu Xialong. Ceux-ci parlent de leurs souvenirs avec un membre de l'entourage d'Al Dorsey. Le concept, qui donne vie aux personnages du roman fait mouche.



Patrice Guirao, le père d'Al Dorsey, l'auteur des romans qui raconte les aventures du détective des tropiques revient sur la naissance de la web série. " Au départ, pour parler d'Al Dorsey, on voulait faire un micro-trottoir d'anonymes. On leur aurait demandé s'il connaissait le détective, en s'attendant à ce qu'ils répondent 'non'. "



Une vingtaine de personnalités



Puis l'idée a évolué. Pourquoi ne pas organiser une série de vidéos mettant en scène des personnalités ? Auteur et parolier, Patrice Guirao a contribué à l'écriture de textes de plusieurs comédies musicales, il a écrit des chansons pour un certain nombre de chanteurs, de Jane Birkin à Pascal Obispo en passant par Art Mengo et Calogero. Il a donc sollicité lui-même les personnalités. Une vingtaine a accepté de se prêter au jeu.



" En fonction des histoires personnelles de ces personnalités nous avons pensé à une anecdote, un souvenir qu'elles auraient pu partager avec l'entourage du détective. " Ainsi Michel Drucker se rappelle une rencontre avec mamie Gyani, sa maman, Qiu Xialong et Frédéric Zeintoun disent avoir connu Toti "son proprio", Nicole Coullier a croisé Lyao-ly sa petite amie manchote pendant des défilés à Los Angeles…



Une situation troublante



Les personnages répondent aux personnalités en fin de vidéo. Un dessin et une bulle leur permettent de s'exprimer. " En choisissant des personnes connues on a cherché à troubler un peu la situation. " Le réel se mêle à l'univers romanesque. Le détective et son entourage prennent vie. Al Dorsey gagne en visibilité et en popularité. Aujourd'hui plus de deux millions d'internautes ont entendu parler de lui via la page Facebook et parfois aussi via des médias plus traditionnels comme des hebdomadaires.



"Cette web-série contribue par ailleurs à parler de Tahiti en métropole notamment", insiste Patrice Guirao. Al Dorsey n'est pas un "simple" détective, c'est un détective tahitien.



Une nouvelle série de vidéos devrait arriver d'ici quelques semaines, à l'occasion de la réédition des volumes 2 et 3, Lyao-li et Si tu nous regardes. Elle sera diffusée via YouTube pour toucher un public supplémentaire.