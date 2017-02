PAPEETE, le 3 février 2017. Mila Spitz, épouse Ebb, est décédée jeudi. Avec sa soeur, Loma, elle avait formé un duo dans les années 60 qui a fait danser de nombreux noctambules au Quinn's.



La voix de Mila Ebb s'est éteinte ce jeudi. Les airs de cette chanteuse résonnent encore dans la mémoire de nombreux noctambules, qui aimaient aller au Quinn's dans les années 60.

Le corps de Mila Ebb est exposé depuis vendredi midi à la mairie de Papeete. Une veillée est prévue à 18 heures. La levée du corps se fera ce samedi à 10 heures. Mila Ebb, décédée à l'âge de 81 ans, sera inhumée au cimetière de l’Uranie, à Papeete.



Mila Ebb est une ancienne chanteuse du Quinn’s. Avec sa soeur Loma, elle avait formé un duo qui faisait danser les habitants de Tahiti dans les années 60. Les deux soeurs ont commencé à chanter très jeunes. L'amour de la musique leur a été transmis par leur père Taro Spitz, qui était aussi un musicien talentueux.



Les deux soeurs nées à Tahiti ont effectué leurs études à Fidji. En 1955, Lila revient à Tahiti et commence à se faire un nom. Sa soeur, Loma, la rejoint quatre ans plus tard, en 1959.

Loma a été présentée à Yves Roche, qui a écrit pour elle de nombreuses chansons, qui sont devenues depuis des classqiues. Elle a chanté ses chansons en solo mais aussi en duo avec sa soeur Mila.

Les deux soeurs ont ainsi fait danser de nombreux noctambules de Papeete au Quinn's Tahiti Hut.

C'est là que leur renom s'est fait. Les deux soeurs chantaient en tahitien, maisn aussi en français en anglais et en espagnol !

Eddie Lund a aussi écrit pour les deux soeurs.