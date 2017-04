La voiture d'un chauffard immobilisée jusqu'à son jugement

PUNAAUIA, le 3 avril 2017 - La gendarmerie a procédé à la pose d'un sabot de Denver, ce lundi, sur le véhicule d'un automobiliste contrôlé ivre et en excès de vitesse le 26 mars dernier.



Ce dispositif, mis en place depuis l'année dernière en Polynésie française, vise à retirer immédiatement de la circulation le véhicule d'un auteur en récidive d'infractions et de délits routiers, sans pour autant l'en déposséder. Cette fois, c'est un chauffard contrôlé le 26 mars à Punaauia à 112 km/h au lieu de 50 km/h et qui roulait avec 1,4 gramme d'alcool dans le sang qui en a fait les frais. Son véhicule est désormais cadenassé devant chez lui. Il sera jugé le 3 mai prochain devant le tribunal correctionnel, qui peut dans les cas les plus graves décider de la confiscation définitive du véhicule.



L'année dernière, cinq sabots de Denver ont ainsi été posés, sur décision du procureur de la République. Ce dispositif, dont le premier objectif est d'éviter toute récidive, vient aussi palier l'absence de fourrière en Polynésie française. La création d'une fourrière est en effet réclamée depuis des années au fenua, sans jamais se concrétiser.



Inviolable



Avec un nombre d'accidents en progression depuis le début de l'année, la gendarmerie a choisi de médiatiser cette opération pour rappeler la palette des moyens à sa disposition dans la lutte contre les infractions et délits générateurs d'accidents, et notamment la vitesse et l'alcool au volant. Rappelons que le sabot de Denver est un dispositif inviolable qui se verrouille à la roue du véhicule et n'est retiré qu'après décision de justice. Tenter de le fracturer ou tout simplement de le détériorer est punissable de 2 ans de prison et 3,6 millions de francs d'amende.