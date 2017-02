La vigilance reste orange sur la Société et les Tuamotu Ouest

PAPEETE, le 18 février 2017. La vigilance reste orange pour Mopelia, l'archipel de La Société et les Tuamotu Ouest. Voici les dernières prévisions météorologiques de Météo France.





ILES SOUS LE VENT :

Le temps reste perturbé jusqu'à lundi soir. Des épisodes pluvieux parfois forts et accompagnées de grains et d'orages sont encore possibles. Toutefois un léger mieux est attendu lundi, les averses et grains perdent du terrain au profit de quelques éclaircies.

Vent modéré de secteur Nord-Ouest avec des rafales de l'ordre de 60 kilomètres/heure.

Mer agitée à localement forte. Houle courte de Nord-Ouest de 2 mètres 50 à 3 mètres samedi et 2 mètres dimanche.



TAHITI ET MOOREA :

Le temps reste perturbé malgré des périodes d'accalmies jusqu'à lundi soir. Au programme, des passages pluvieux parfois de forte intensité et orageux accompagnés parfois de grains touchant principalement sur les côtes au vent. Lundi, un léger mieux. Les précipitations sont en net recul laissant apparaître quelques éclaircies. Températures extrêmes prévues : 25 et 29 degrés Celsius.

Vent modéré à assez fort de secteur Nord-Ouest avec des rafales de l'ordre de 60/70 kilomètres/heure.

Mer agitée à forte. Houle courte de Nord-Ouest de 2 mètres 50 à 3 mètres samedi et 2 mètres dimanche.



MARQUISES :

Le ciel reste nuageux et voilé jusqu'à lundi soir avec des averses sur les versants au vent des îles hautes et quelques grains isolés à proximité.

Vent faible à modéré de Nord-Est dimanche.

Mer agitée. Houle longue de Nord-Ouest autour d'1 mètre.



TUAMOTU ET GAMBIER :



Dimanche, un temps nuageux à très nuageux persiste de Rangiroa à Anaa jusqu'à Moruroa. Des averses sont encore possibles mais en recul par rapport aux derniers jours. Cependant, vers la région de Hereheretue, les précipitations peuvent être localement de forte intensité avec des grains à caractère orageux. Sur le reste des Tuamotu-Gambier, ciel voilé et passagèrement nuageux par nuages bas. Les averses sont isolées. Lundi, de nombreux nuages sont encore attendus vers la région de Rangiroa voire jusqu'à Takaroa. Sur le reste des Tuamotu, les éclaircies deviennent prédominantes. Aux Gambier, ciel voilé.

Vers Hereheretue et Moruroa, vent modéré à assez fort avec des rafales à 80 kilomètres/heure possibles. Vent modéré de Nord-Est vers Puka Puka, Hao, et Reao. Sur le reste des Tuamotu et aux Gambier, vent modéré de Nord-Ouest.

Mer généralement forte jusqu'à samedi soir sur une large moitié Ouest avec une houle courte de Nord-Ouest autour de 3 mètres et sur la moitié Sud autour de 4 mètres. Amortissement prévue dimanche, de 2 mètres à 3 mètres au Sud et 1 mètres 50 à 2 mètres au Nord. Ailleurs, elle atteint 1 mètre à 1 mètre 50.



AUSTRALES :

Dimanche et lundi, ciel bleu prédominant. Arrivée d'un voile d'altitude par l'Ouest sur Rimatara lundi.

Vent faible à modéré d'Ouest à Nord-Ouest.

Mer agitée dimanche avec une houle de Nord-Ouest de 2 mètres. Lundi, présence d'une houle de secteur Sud d'1 mètre 50.