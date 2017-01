La victime de Moorea violée et tabassée, le suspect mis en examen et écroué (MàJ)

PAPEETE, le 17 janvier 2017 - On en sait un peu plus sur l'agression dont a été victime, samedi dernier à Maharepa, cette femme d'une cinquantaine d'années tabassée chez elle par un cambrioleur qui a ensuite mis le feu à son fare pour, semble-t-il, la faire disparaître. Mis en examen par un juge d'instruction ce mardi après-midi, il a été conduit en détention provisoire peu avant 16 h.



En l'état actuel de l'enquête, et selon les informations recueillies ce mardi matin auprès du procureur de la République de Papeete Hervé Leroy, la malheureuse a en effet été rouée de coups avant de se faire violer par son agresseur. Abandonnée dans un état semi-inconscient dans une pièce de sa maison, elle a réussi par miracle à s'en extraire " dans un instinct de survie " avant que le fare ne parte en cendres.



Son bourreau, un homme de 45 ans inconnu des forces de l'ordre jusqu'au week-end dernier, avait en effet mis le feu à l'habitation après y avoir répandu un liquide inflammable avant de s'enfuir. Interpellé peu de temps après à proximité des lieux, il a reconnu les faits de viol et le cambriolage lors de la garde à vue.



Sa victime l'avait surpris en flagrant délit sur sa terrasse, samedi dernier entre 14 heures et 14 h 30. Ce dernier l'avait alors rouée de coups puis traînée dans le fare où il avait ensuite sexuellement abusé d'elle. L'homme, qui se serait déjà introduit chez sa victime par le passé pour la voler, a laissé entendre qu'il avait "une attirance" pour elle.



Tentative de meurtre, perpétuité encourue



Le parquet a engagé des poursuites pour viol, tentative de meurtre précédée de viol, vol aggravé par trois circonstances et destruction de biens par incendie de nature à mettre en danger la vie d'autrui. Les faits sont reconnus, sauf la tentative de meurtre que le suspect tendrait à minimiser selon le parquet. Le suspect, après prolongation de sa garde à vue, a été déféré au parquet et présenté cet après-midi devant le juge d'instruction saisi de l'enquête.



Son placement en détention provisoire a été requis par le parquet, des réquisitions que le juge des libertés et de la détention a suivies peu avant 16 h. Le quadragénaire a été conduit en détention provisoire à Nuutania par les gendarmes. Il encourt la prison à perpétuité. L'enquête a été diligentée par la brigade de gendarmerie de Moorea, avec le soutien de la brigade de recherches de Faa'a et de la section de recherches de Papeete.