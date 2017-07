La troupe Tiare Kahaia remporte le heiva i Hao

PAPEETe, le 24 juillet 2017 - Samedi soir, la commune de Hao célébrait la fin de son Heiva en grande pompes. La dernière soirée s'est déroulait à Amanu avec le concours de danse.



Vendredi soir, le tavana de la commune de Hao et sa deuxième Adjointe se sont rendus à Amanu pour la soirée de clôture du Heiva 2017 de Hao. La soirée à commence avec une dégustation à base de poisson après la découverte des produits artisanaux et pour finir la soirée par le concours de danse traditionnelle avec le groupe "Tamahere".



Le samedi matin, le comité organisateur du Heiva de Amanu a préparé un brunch collectif avec toute la population. Le samedi soir a clôt l'édition 2017 du Heiva dans une ambiance familiale et festive avec le concours de danse.



Cette année deux groupes se sont affrontés le groupe Torea na purehuga qui s'est présenté avec le thème Atanua" et "Le groupe Tiare Kahaia qui a dansé sur le thème Tematakaurika. C'est la troupe Tiare Kahaia qui a remporté la soirée.