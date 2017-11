La station de sondage de Météo France Faa'a sera entièrement automatisée

Si les données restent cruciales pour tous les services météos du monde (les ballons-sondes sont rares dans le Pacifique), la méthode de lancement encore très manuelle va prendre un sacré coup de jeune en 2018. Les six techniciens assurant l'opération 24h/24 de la station seront remplacés par une station-météo robotisée qui se chargera toute seule de gonfler les ballons et de les catapulter dans l'atmosphère. Plus aucun technicien ne sera sur place, et tout sera piloté à distance ! C'est Sébastien Hugony, responsable communication de Météo France, qui a annoncé publiquement la nouvelle lors d'une présentation dédiée lors de la Fête de la Science en octobre dernier.



Le robotsonde et ses ballons à l'hydrogène



Il a expliqué à la petite assistance comment des expériences avec des stations de lancement automatiques avaient déjà eu lieu à travers la France et les Outremers. Des stations robotisées fonctionnent déjà en Nouvelle-Calédonie, en Guadeloupe ou en Guyane, et elles ont démontré des performances similaires entre le robot et les techniciens humains. En plus c'est une technologie française, le Robotsonde de MeteoModem, qui est utilisée.



Le robot présente divers avantages sur les humains : il travaille de jour comme de nuit, coûte beaucoup moins cher en main d'œuvre… et surtout permet de remplir les fameux ballons d'hydrogène au lieu de les gonfler à l'hélium.



Un chimiste comprend aussitôt l'intérêt du robot rien qu'avec cette dernière information. Si l'hélium et l'hydrogène fonctionnent aussi bien l'un que l'autre pour faire flotter des ballons, ils sont chimiquement très différents. L'hélium est un gaz très rare, très cher, non renouvelable (il n'est produit sur Terre que par la décomposition radioactive naturelle d'éléments lourds, c'est pour dire). Mais l'Hélium a l'intérêt primordial d'être complètement inerte. Chaque bonbonne coûte des millions de francs, mais au moins il n'y a aucun risque d'explosions qui mettrait la vie des techniciens météos en danger.



Avec l'hydrogène, c'est exactement l'inverse. Ce gaz est extrêmement commun sur Terre, est presque gratuit à fabriquer (il suffit de faire passer un courant électrique dans de l'eau distillée pour obtenir de l'hydrogène et de l'oxygène)… Mais il est extrêmement explosif. Pour comprendre le danger qu'il y a à gonfler un ballon à l'hydrogène, cherchez les photos du zeppelin Hindenburg sur internet ou dans un dictionnaire. Effrayant. Sauf que le robot, plus inconscient que courageux, n'a pas peur du passif tragique des ballons à hydrogène. Il produit lui-même son gaz juste avant un lancer, remplit ses ballons et les catapulte dans les airs sans la moindre intervention humaine. La seule intervention nécessaire est une visite d'un seul technicien tous les trois jours, pour remettre des ballons dans le carrousel de lancement et étalonner correctement toutes les sondes.



Pour l'instant, entre l'hélium et les heures de nuit, chaque lancer de sonde coûte 40 000 Fcfp à Météo France. Et l'administration en lance deux par jour depuis Faa'a… Le calcul a vite été fait. Mais rassurez-vous, tous les techniciens concernés sont des fonctionnaires et seront recasés dans l'administration de Météo France.



Il y a trois autres petites stations météo en Polynésie, aux Tuamotu, aux Marquises et à Rapa, qui n'effectuent qu'un seul lancer par jour. Certains marins ont également été formés pour effectuer des sondages. Aucune de ces structures n'est concernée par l'automatisation.