La société Teva Farms obtient la défisc' nationale pour son projet de Papeari

PAPEETE, 24 juillet 2017 - La société Teva Farms a obtenu le bénéfice du dispositif national d’aide fiscale à l’investissement outre-mer pour l’acquisition son projet de ferme avicole de production d’œufs de consommation, sur les hauteurs de Papeari.



L'information a été transmise lundi par un communiqué du Haut-commissariat de la République en Polynésie française. La société Teva Farms a obtenu le bénéfice du dispositif national d’aide fiscale à l’investissement outre-mer pour l’acquisition de bâtiments dédiés à une ferme avicole de production d’œufs de consommation. Le montant de la base éligible de la réduction d’impôt est fixé à 147,5 millions Fcfp (1 235 753 €).



La ferme avicole de Teva Farms prévoit envisage la construction de quatre bâtiments pour les besoins d'une nouvelle entreprise avicole implantée sur les hauteurs de Papeari, à Tahiti. Cette société a pour gérant Alain Sangue, maire délégué de Papeari et frère de Jean-Pierre Sangue, détenteur des sociétés Sangue, SCA Hotu Rau et SCA Hea Tau Arii déjà implantées sur le marché de la production d’œufs de consommation à Tahiti. Contacté lundi au sujet du projet industriel de la société Teva Farms, Alain Sangue n'a pas souhaité faire de commentaire.



Le projet de Teva Farms " s’inscrit dans une politique d’amélioration des exploitations avicoles, tant au niveau environnemental qu’au niveau de l’hygiène et de la sécurité. Il permettra d’optimiser les conditions sanitaires de production des œufs de consommation. De ce fait, le projet répond à l’objectif de la Polynésie française consistant à sécuriser l’approvisionnement en matière première des collectivités et de l’ensemble de la population ", justifie le communiqué du Haut-commissariat que signe René Bidal.