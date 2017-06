La situation de la Polynésie française évoquée en commission à l’ONU

NEW YORK LE 22 JUIN 2017 - Le comité spécial des vingt-quatre des Nations Unies s'est réuni ce jeudi à New York. Parmi les points à l'ordre du jour, il a été question de la situation de la Polynésie française.



Le projet de résolution de l'ONU sur la Polynésie française proposé par le Comité tient compte des propos exposés par M. Terai lors du séminaire régional tenu à Saint Vincent et les Grenadines en mai dernier, à savoir le rappel de la résolution du 30 mai 2013 de l'Assemblée de la Polynésie française appelant l'Assemblée Générale des Nations Unies à reconnaître que la Polynésie française demeure un territoire autonome et à ne pas procéder à son inscription sur la liste des pays non autonomes à décoloniser, position que le comité a passé sous silence pendant quatre ans.



Le comité s'est toutefois retranché derrière le point de vue du consultant Carlyle Corbin, des Iles Vierges américaines, lequel est critique à la fois sur le contenu et la valeur du statut d'autonomie de la Polynésie française.



M. Terai, lors des échanges avec les membres du comité, a vivement contesté ce point de vue. Il a également manifesté son désapprobation en ce sens auprès des conseillers diplomatiques de l'ambassade de France auprès des Nations Unies.