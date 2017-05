La semaine de l’Europe, en Polynésie aussi du 9 au 14 mai

L’Union européenne consacre 4,3 milliards Fcfp dans le cadre du 11e FED régional (Fonds européen de développement, NDLR), au financement de projets liés à l’environnement et à la gestion durable des ressources naturelles, sur la période 2014-2020 dans le bassin Pacifique. Pour la Polynésie française, le 11e FED territorial représente une enveloppe de 3,6 milliards Fcfp dédiée au développement de projets dans le secteur du tourisme. Depuis 1959, la Polynésie française a bénéficié d’un soutien financier pour la mise en place de projets structurants, d’initiatives dans les domaines de la Santé, de programmes de valorisation des ressources primaires, de préservation de l’environnement. Cela a représenté 14,7 milliards Fcfp sur la période pour le seul FED territorial. L’Europe, c’est aussi les programmes d’échanges éducatifs Erasmus et Erasmus +, auxquels participent plusieurs étudiants locaux. La Polynésie française est historiquement liée à l’UE depuis 1959 par le biais de son rattachement à la France.



C’est pour rappeler cette réalité parfois méconnue que le bureau des affaires européennes de la délégation aux affaires internationales, européennes et du Pacifique (DAIEP) organise du 9 au 14 mai prochains la célébration de la semaine de l’Europe, à Tahiti. Au plan régional, il en sera de même à Fidji, dans la collectivité de Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna.



En Polynésie française, de mardi à dimanche prochains, chaque jour un petit film sera programmé localement sur TNTV et sur Polynésie 1ère. Ces productions audiovisuelles tenteront de rappeler aux téléspectateurs ce qu’est l’Europe, en quoi consiste son implication au fenua, et de mettre en avant les projets réalisés grâce au soutien de l’UE.



Par ailleurs, 11 restaurants et traiteurs de Tahiti se joignent à la manifestation (Patachoux, Le Retro, L’Oasis, Le Stat Studio, Les rêves de Lucie, Le Piment Rouge, Le Market Coffee, le Lou Pescadou, La Casa Mahina, le Blue Banana et Bulles de Saveurs). Du 9 au 14 mai, ils se mettront aux couleurs de l’Union européenne et proposeront durant toute la semaine un plat du jour emblématique de l’un des 28 pays membres.



L'occasion de se rappeler, par ces évocations, que l'Europe c'est un peu plus qu'un emblème gaufré en caractères dorés sur les passeports délivrés aux habitants de Polynésie française.