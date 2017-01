La santé au menu des collégiens de Bora Bora

Fédéscol organise un éco-quiz avec les établissements scolaires engagés dans une démarche de labellisation éco-école. Depuis le 9 janvier, les élèves doivent répondre à 10 questions chaque semaine jusqu'au 10 février. Le 7 mars, ceux qui auront le mieux répondu seront récompensés. Voici une sélection de trois questions qui leur ont été posées la semaine dernière et les réponses.





Question 1

Les déchets de cuisine représentent la moitié du volume de notre bac gris : épluchures de fruits et légumes, déchets verts, etc. Plutôt que de les jeter dans le bac gris, gardons cette richesse pour en faire du compost. Naturel, gratuit, utile, le compost ne présente que des avantages pour un jardin beau et sain. En tas ou en bac, peu importe.

Qu’est-ce que je peux mettre dans le compost ?

1- Restes de viande, os et ares de poissons

2- Épluchures de fruits et légumes

3- Coquilles écrasées

4- Marc de café

5- Mouchoirs usagés

Réponses : 2, 3 et 4



Question 2

Le recyclage du plastique est un enjeu important et nous concerne tous. Nous pouvons exercer une influence sur la consommation, le gaspillage et le taux de recyclage du plastique. Même si on recycle le plastique, il faut savoir qu’il ne se recycle pas à l’infini comme le verre. En plus, certains types de plastiques ne sont pas recyclables. C’est le cas des pots de yaourt, des sacs de supermarché et des tuyaux en PVC

Lorsqu’ils sont recyclés, les flacons en plastique et les bouteilles transparentes peuvent être transformés en..

1- Aluminium

2- Brique alimentaire

3- Fibre polaire pour faire des vêtements

4- Des sièges autos pour enfants

Réponses 3 et 4





Question 3

L’homme vit toujours plus vieux, et ce, partout dans le monde. L’espérance de vie mondiale a progressé d’un peu plus de six années entre 1990 et 2013, passant de 65.3 à 71.5 ans. Mais de quoi meurt-on principalement ?

Quel est le premier facteur de mortalité dans le monde

1- La faim

2- L’eau contaminée

3-Le sida

4-Le tabac

5-Les maladies cardiovasculaires

6- Le diabète

Réponse : 2