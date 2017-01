La route de ceinture est coupée en de nombreux endroits

"En raison des inondations provoquées par les fortes pluies qui se sont abattues sur les îles de la Société ces dernières heures, les maires ont activé les plans communaux de sauvegarde pour organiser les secours aux personnes en difficulté", indique un communiqué du haut-commissariat."De son côté, la population est invitée à respecter, en plus de recommandations déjà diffusées, les consignes suivantes :- évacuer les habitations situées au bord des rivières, en liaison avec les maires et les services de secours;- ne pas s'approcher des rivières, ni des grands caniveaux situés le long des routes;- limiter les trajets aux seuls déplacements urgents, en raison du risque de chute de pierres, de glissements de terrain, coulées de boue, effondrements de la chaussée etc…- se tenir informer, à la radio et par le site internet du Haut-Commissariat (http://www.polynesie-francaise.pref.gouv.fr) de l’évolution de la situation et des consignes des autorités.A Tahiti, à l’heure actuelle, la route de ceinture est coupée à de nombreux endroits, tout est mis en œuvre par les services de secours pour porter assistance aux personnes en difficulté."